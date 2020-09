Salicini: “Bologna più forte dell’anno scorso, per l’attacco vorrei Caicedo”

Il collega Marco Salicini, ospite questa sera a Sportoday, ha parlato così di Supryaga:

“Supryaga da quello che ho potuto vedere sembra essere molto interessante e mi auguro che la trattativa possa concludersi positivamente – Sinisa vuole una punta e quindi, qualora non dovesse arrivare, ci sarà sicuramente un’alternativa – A me personalmente piace molto Caicedo della Lazio, ma probabilmente per costi risulterebbe un’operazione non impossibile, ma difficile – El Sharaawy? Ci sono stati contatti con il giocatore, è un profilo che il Bologna segue, ma a causa di uno stipendio veramente elevato c’è stata una frenata”.