Saelemaekers: “Al Bologna ho avuto la fortuna di trovare Thiago Motta”

«Al Bologna ho avuto la fortuna di trovare Thiago Motta, che capiva la mia situazione. Io ero arrivato lì con l'aspettativa di fare la differenza fin da subito, ma poi giochi con calciatori di Serie A di alto livello e ti rendi conto che se non lavori al 100% non riesci a fare ciò che vuoi. Ricevere le parole giuste da un allenatore come Thiago Motta, che ha un'esperienza enorme nel calcio e sa di cosa parla, ti dà la serenità di rimetterti tranquillo e ricostruire passo dopo passo il tuo percorso. Se ho mai avuto paura, magari di notte, di non riuscire a tornare ai livelli? Tantissime volte. Avendo intorno persone che ti vogliono bene e che sanno cosa dirti in quel momento preciso, perché nel calcio i momenti di dubbio sono tantissimi, ce l'ho fatta.»