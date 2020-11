Sacchetti: “Le assenze pesano, ma andiamo avanti. Io a rischio esonero? Dico che…”

L’allenatore della Fortitudo, Meo Sacchetti, non sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera da coach. Infatti, la Fortitudo è ultima in classifica. Sacchetti si è espresso così al Corriere dello Sport sul momento negativo della sua squadra:

“Le assenze con cui stiamo facendo i conti da settimane proseguono. Mancinelli ha iniziato a muoversi un po’, gli altri infortunati continuano a seguire le rispettive terapie. Con la Virtus sicuramente mancheranno Happ e Aradori, mentre Fantinelli sta provando a correre, ma non sta bene. Ci sono ragazzi delle giovanili che ci stanno aiutando per arrivare a dieci giocatori durante gli allenamenti. In queste condizioni, cerchiamo di non pensare e di andare avanti. L’importarne è non rivedere più lo spirito della sconfitta con Treviso“.