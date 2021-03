Sabatini: “Col Napoli il Bologna sarà arrabbiato. Gattuso? Nutro affetto”

Scontro fra amici domenica all’Armando Maradona tra Napoli e Bologna. Da una parte il coordinatore dell’area tecnica rossoblù Walter Sabatini, dall’altro Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, portato a Perugia a 17 anni proprio dal dirigente. Gli azzurri vanno a caccia di continuità in ottica Champions League, il Bologna cercherà di riscattare la sconfitta di Cagliari. A tre giorni dalla sfida ha parlato il dirigente del club emiliano ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Il Bologna arriverà arrabbiato a Napoli per la sconfitta con il Cagliari – ha affermato – Inutile dire che temo molto la squadra partenopea, che per me ha il dovere di raggiungere il quarto posto in classifica. Gattuso? L’ho preso a Perugia a 17 anni e per lui nutro un affetto particolare. Lui è uno sincero e spontaneo, non ha bisogno di tutor. C’è da dire che ha avuto sfortuna con tante assenze, ma sa fare il suo lavoro e richiama sempre le sue responsabilità quando le cose non vanno. Sanremo? Probabilmente non ci sarebbe mai andato”.