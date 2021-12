Sabatini: “Adoro il Bologna. Mourinho? Artista della comunicazione”

Le parole di Walter Sabatini dopo Bologna-Roma

Il Bologna ha battuto la Roma e il doppio ex Walter Sabatini, da poco uscito dal club felsineo, ha visto da spettatore la partita. L'ex dirigente rossoblù è tuttora in contatto con dirigenti e squadra, come ha affermato lui stesso a Radio Sportiva. Segue ancora il Bologna da vicino e con attenzione: