Runjaic: “Classifica del Bologna bugiarda”

Bologna-Udinese lunedì al Dall'Ara e i rossoblù vorranno cercare di fermare l'emorragia interna, con la vittoria in campionato che manca dal 9 novembre. Kosta Runjaic non si fida del Bologna, anzi considera l'attuale classifica dei rossoblù bugiarda. Così il tecnico dei friulani in conferenza stampa:
"Parliamo di una squadra molto buona, si trova al di sotto delle sue aspettative in classifica. Siamo vicini in graduatoria, ci ricordiamo dell'andata, una sfida equilibrata nel primo tempo, poi nella ripresa troppi errori ci hanno condannato. Il Bologna ha principi simili a Roma e Atalanta, avremo meno possesso palla e dovremo controbattere di più. Hanno una rosa profonda e possono cambiare giocatori tenendo alta la qualità".
