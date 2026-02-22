Runjaic: “Classifica del Bologna bugiarda”

"Parliamo di una squadra molto buona, si trova al di sotto delle sue aspettative in classifica. Siamo vicini in graduatoria, ci ricordiamo dell'andata, una sfida equilibrata nel primo tempo, poi nella ripresa troppi errori ci hanno condannato. Il Bologna ha principi simili a Roma e Atalanta, avremo meno possesso palla e dovremo controbattere di più. Hanno una rosa profonda e possono cambiare giocatori tenendo alta la qualità".