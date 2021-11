Ruffo Luci: “Voglio la A col Bologna, farei anche l’abbonamento”

Il sogno di Dion Ruffo Luci

Ha debuttato in Serie A giovanissimo, in una partita post lockdown a Parma in cui il Bologna, avanti di due reti, si è fatto rimontare in pieno recupero. A limitare la sua crescita anche un grave infortunio ma ora c'è la possibilità di sfondare al Trento in Serie C. Dion Ruffo Luci, classe 2001 e prodotto delle giovanili rossoblù, sogna la Serie A con la maglia del Bologna: