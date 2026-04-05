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Rowe: “Ogni partita è difficile. Ora concentrati sull’Aston Villa”

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Le parola di Jonathan Rowe ai microfoni di Dazn: “Credo che ogni partita sia difficile, noi cerchiamo sempre di fare bene. Oggi nel secondo tempo avremmo dovuto chiudere la gara ma comunque portiamo a casa tre punti importanti. Sette vittorie...
Redazione TuttoBolognaWeb

Le parola di Jonathan Rowe ai microfoni di Dazn:

“Credo che ogni partita sia difficile, noi cerchiamo sempre di fare bene. Oggi nel secondo tempo avremmo dovuto chiudere la gara ma comunque portiamo a casa tre punti importanti. Sette vittorie consecutive in trasferta tra coppe e campionato? È merito di tutta la squadra, io sono concentrato sul mio gioco e cerco sempre di dare il mio contributo. Ora dobbiamo concentrarci sull’appuntamento di Europa League di giovedì al Dall’Ara, sarà una gara importante e cercherò di aiutare il più possibile la squadra per superare l’Aston Villa”.

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