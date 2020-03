Ronzulli: “UEFA domani lavorerà per sistemare la chiusura della stagione”

Intervenuto ai microfono di Sport Today, Dario Ronzulli ha parlato della videoconferenza in programma per domani negli uffici della UEFA: “La giornata chiave per il calcio sarà domani. La UEFA terrà una maxi conferenza per giungere ad una conclusione possibile per tutti i campionati. L’idea è di trovare una conclusione alla stagione uguale per tutti. Secondo quanto scrivono alcuni colleghi spagnoli, si parla di chiudere tutti i campionati all’ultima giornata in cui tutte le squadre hanno giocato, per la Serie A sarebbe la ventiquattresima. Si parla poi di un quasi certo slittamento degli Europei. La volontà dei club di Serie A è quella di chiudere la stagione, in ogni modo, ma di finirla”.

Scheda 1 di 6