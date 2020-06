Ronzulli: “Stadio notizia attesa. Quarantena? Serie A gioca sul filo di lana”

Ha parlato ai microfoni di Sport Today, Dario Ronzulli, dove ha discusso della notizia dell’accordo tra Bologna e Fincantieri Infrastructure per il restyling dello stadio. Il giornalista ha poi analizzato la ripresa per i rossoblu per poi spostarsi sul tema basket, parlando di Fortitudo e Virtus. Ecco le sue parole.

“La notizia era molto attesa. Il partner industriale era uno degli ultimi tasselli assenti per il progetto rossoblu. Sul tecnico non mi voglio addentrare perché non ho competenze, ma a livello estetico lo trovo davvero gradevole, novità e tradizione si mescolano bene. La Torre di Maratona è imprescindibile, lo stadio ha i settori completamente coperti. È un passo fondamentale secondo me per tutti i club per poter stare meglio a livello economico. La capienza sarà leggermente ridotta, ma penso che il peso dei tifosi si sentirà maggiormente”.