Ronzulli: “Spezia gara complicata. Ravaglia? Mi auguro che…”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Dario Ronzulli per parlare del Bologna, della Fortitudo e della Virtus che stasera saranno impegnate contemporaneamente. Il Bologna affronterà lo Spezia nel turno infrasettimanale, la Fortitudo giocherà contro Reggio per recuperare la sfida dell’ottava giornata di campionato e la Virtus in Eurocup contro Anversa. Ecco le sue parole:

“La conferenza stampa di Mihajlovic era prevedibile. Il tono che ha è giusto perché non è il momento più complicato della sua gestione, ma hai comunque appena preso cinque gol in un tempo ed è chiaro che tanto bene non stai, se no non saresti andato in ritiro. Sicuramente è un momento complicato, ma non il peggiore del Bologna. Da parte di Mihajlovic c’è il desiderio di ricompattare il più possibile il gruppo”.