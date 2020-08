Ronzulli: “Punta centrale Bologna? Non sarebbe male scoprire un nuovo Piatek”

Intervenuto telefonicamente a Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega Dario Ronzulli ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna che ha ripreso ufficialmente ieri la nuova stagione.

“L’assenza di Mihajlovic in ritiro per il secondo anno consecutivo è chiaramente un ostacolo – ha affermato – Sarà una fase comunque atipica a causa del virus e che prosegue nel solco di quello che abbiamo visto fino a qualche settimana fa. La stagione si è conclusa con la finale di Champions due giorni e fa e il mercato deve ancora aprire, in più ancora non si conoscono calendario, protocolli e possibilità o meno per i tifosi di entrare allo stadio”.