Ronzulli: “La Virtus deve migliorare in difesa, ma 17 vittorie esterne sono un record”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, il collega Dario Ronzulli ha fatto il punto della situazione in casa Virtus dopo la vittoria di ieri a Bourg in Eurocup:

“Il successo conta tanto, la diciassettesima esterna in stagione, fino a qui è un cammino di spessore in Eurocup – ha affermato – Il fattore campo, con le porte chiuse, conta relativamente, ma restano 17 vittorie fuori, siamo a metà gennaio e la Virtus è imbattuta lontano da casa. La vittoria consente alla Segafredo di comandare il girone e di guardare con ottimismo al passaggio del turno. Il vero obiettivo è l’Eurocup che permetterebbe di andare in Eurolega”.