Ronzulli: “Impresa della Virtus”

"Grandissima impresa della Virtus che batte Valencia a casa sua e si qualifica per la finale di Eurocup, prima squadra italiana a riuscirci. Quella di ieri è una partita che entra di diritto nelle grandi partite europee della Virtus per l’importanza della gara e per la prestazione. Una serata in cui alcune cose non hanno funzionato come il tiro da tre, Jaiteh e Pajola ma, nonostante ciò, la Segafredo ha portato a casa la vittoria con autorità. Una partita vinta giocando di squadra ma grazie anche al talento dei singoli sopratutto Belinelli, Teodosic e Shengelia".