Ronzulli: “Il Bologna ha scelto di non comparare senza coscienza”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Dario Ronzulli è tornato sul tema difensore, riguardo il mancato ingaggio di Ibanez: “Sembrerebbe che il difensore alla fine non arriverà. Credo che i rossoblu avrebbero chiuso volentieri per Ibanez. Probabilmente non aveva un piano b perché non ne sentiva la necessità. Se fosse arrivato Ibanez tanto di guadagnato, altrimenti anche senza. O si apre uno spiraglio inatteso, oppure il Bologna resta così. Probabilmente il rientro di Dijks dà sicurezze allo staff rossoblu, su di un rientro per febbraio”.

