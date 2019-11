Ronzulli: “Ibra-Milan? Mi sembra difficile…”

Orsolini

In collegamento da Reggio Emilia, il collega Dario Ronzulli è intervenuto nel corso di Sportoday su E’Tv Rete 7. Si parte dalla convocazione in nazionale di Orsolini:

“E’ una sorpresa, se vogliamo, la convocazione coincide con il momento meno brillante di Orsolini da quando c’è Mihajlovic a Bologna. E’ una notizia che fa piacere alla piazza e a lui. Può essere un incentivo per Orsolini per superare questo momento di appannamento. Evidentemente il ragazzo era sul taccuino del c.t. in vista di due partite che non incideranno sulla qualificazione. E’ bene che Orsolini provi a mettere la pulce nell’orecchio di Mancini“.