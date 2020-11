Ronzulli: “Domenica servirà un Bologna concentrato. Virtus? Non si conosce il positivo”

Nella prima edizione di giornata di Sportoday è intevenuto Dario Ronzulli che ha parlato di Bologna, Virtus e Fortitudo:

“Nel Bologna ci sono tante assenze e si fa in fretta a ipotizzare la formazione titolare. Pare, però, che potrebbero esserci dei cambi rispetto ai soliti 11 scelti da Mihajlovic. Infatti si candidano Denswil e Dominguez. Secondo me, è giusto dare spazio anche a chi gioca meno e tenere alto il morale di tutti. Togliere Hickey e Svanberg non è semplice, evidentemente Denswil e Dominguez hanno convinto in allenamento.