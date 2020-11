Ronzulli: “Con Belinelli si riduce il gap con Milano. Maradona straordinario. Sul Bologna…”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Dario Ronzulli per parlare di Belinelli, acquistato dalla Virtus ieri, di Maradona e del Bologna. Questo il suo commento:

“Ci si aspettava un ritorno di Belinelli, non con queste tempistiche. La sua prima scelta era rimanere in NBA per lottare con una squadra per i playoff, ma l’offerta non è arrivata e così si è inserita la Virtus che non si è fatta sfuggire quest’opportunità. Le Vnere sono una squadra che lotta per vincere qualcosa e Belinelli cercava una squadra di questo tipo. Con il suo arrivo si riduce il gap con Milano“.