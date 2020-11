Ronzulli: “Belinelli alla Virtus. Matrimonio naturale con l’obiettivo di vincere”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Dario Ronzulli che ha parlato di Belinelli alla Virtus. Queste le sue parole:

“Belinelli è un nuovo giocatore della Virtus e sarà legato alle Vnere per 3 anni. Da capire se verrà già impiegato la prossima partita dopo la sosta contro Sassari. L’ipotesi per il suo contratto è di 2 milioni. La Virtus l’ha contattato più volte e ha aspettato che il giocatore sciogliesse le sue riserve in ottica NBA. Per la Virtus è stata una grossa opportunità che non si è lasciata sfuggire”.