Romano conferma: “Tedesco nuovo allenatore del Bologna”

Può essere visto quasi come una cassazione e adesso c'è anche l'here we go, che significa: è fatta. Anche Fabrizio Romano parla di accordi imminenti tra il Bologna e Domenico Tedesco per sostituire Vincenzo Italiano.

Giornata proficua di colloqui tra le parti e la fumata bianca è vicina: i rossoblù si apprestano ad accogliere l'ex ct della nazionale belga. Queste le parole di Romano su Instagram: "Il Bologna ha accettato di nominare Domenico Tedesco nuovo capo allenatore in sostituzione di Italiano. L'ex allenatore del Fenerbahçe ha accettato tutte le condizioni e presto firmerà documenti come nuovo allenatore di Bologna".