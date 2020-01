Un inizio shock il suo. Palle perse e tanta confusione. Poi dopo il timeout di Djordjevic e l’ingresso di Teodosic cambia faccia. Diventa uno dei trascinatori della squadra. Dopo il super parziale che uccide la partita si diverte a servire i compagni in modo sempre più creativo. Non sempre ci riesce e ne maturano troppe palle perse, per fortuna senza conseguenze per il risultato.

11 punti, 5 rimbalzi, 8 assist, 1 palla rubata, 7 palle perse.