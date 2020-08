Roma su Tomiyasu, ma il Bologna chiede 25 milioni

La Roma si prepara a rinforzare la propria difesa dopo aver perso Chris Smalling, rientrato al Manchester United dopo il prestito in giallorosso. La squadra di Fonseca ha bussato anche alla porta del Bologna per puntellare la propria retroguardia: nel mirino della società del nuovo presidente Friedkin sarebbe infatti finito Takehiro Tomiyasu.

Il giapponese interessa particolarmente la dirigenza giallorossa, visto che nel modulo di Fonseca può ricoprire sia il ruolo di terzo centrale che di esterno destro di centrocampo. La sua duttilità non è passata indifferente alla Roma, ma nemmeno al Bologna: i rossoblù infatti credono molto in lui e hanno avvisato i giallorossi e tutte le squadre interessate che non lo lasceranno partire per meno di 25 milioni di euro. Una cifra che almeno per il momento la Roma reputa eccessiva e non è disposta a sborsare: l’intenzione dei giallorossi è quella di trattare per abbassare le pretese di Sabatini e soci.