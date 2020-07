Roccati: “Il Bologna il prossimo anno può puntare all’Europa”

Intervistato da Tuttomercatoweb, Marco Roccati, ex portiere tra le altre anche del Bologna, ha risposto ad alcune domande sul ruolo. L’ex giocatore ha parlato delle migliori promesse della Nazionale nel ruolo e della stagione del Bologna. Ecco le sue dichiarazioni.

“Se la fortuna lo assiste gli infortuni gli danno tregua si. Ha grande prospettive e potrà dimostrare il suo talento. Gattuso è arrivato in una stagione caotica e ha dovuto, per ottenere questi risultati, mettere in competizione tutti. In un ruolo come il portiere l’esperienza di Ospina conta, il portiere giovane per quanto forte può essere più fragile in una piazza difficile in in momento delicato”.