Ritiro Pinzolo, assente anche Tomiyasu: il Bologna contatta l’Asl

Nel ritiro pre-campionato non sarà assente solo Sinisa Mihajlovic.

Takehiro Tomiyasu non è potuto partire con i compagni in direzione di Pinzolo per via delle stringenti regole in tema coronavirus. Il difensore, tornato dal Giappone, dovrebbe infatti rimanere 14 giorni in quarantena per via del suo viaggio da un Paese extra-Schengen. Il Bologna contatterà l’Asl dell’Emilia-Romagna per avere una deroga per comprovate esigenze lavorative, così come già fatto dalla Fortitudo per i cestisti americani Fletcher e Happ. Lo riporta il Corriere di Bologna.