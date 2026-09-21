VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Torna al successo il Bologna Primavera. La trasferta di Como, molto insidiosa, si trasforma in una dolce vittoria che ha il sapore della rivalsa dopo un momento difficile.

I rossoblù venivano infatti da due sconfitte consecutive contro Inter e Sassuolo, ma a Como sono stati trascinati da un eccellente Lo Monaco, per la doppietta decisiva al 27' e al 53' per consegnare a Morrone la terza vittoria stagionale. In seguito a questo risultato, la squadra di mister Stefano Morrone sale a 9 punti in classifica.Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre, alle ore 15 al Granarolo Youth Center di Crespellano, contro la Lazio.

COMO-BOLOGNA 1-2

COMO: 1 Damioli; 6 Grilli, 23 De Paoli, 4 Joao Cardozo (82’ 47 Harpur); 18 Broggian, 5 Baralla, 49 Cassano, 11 Bonsignori (82’ 74 Arioli); 14 Tigano (46’ 9 Thiland-Herard), 90 Zamagni (67’ 27 Pisati), 7 Turella (75’ 10 Mazzara). A disposizione: 42 Sgarbi, 8 Andrealli, 25 Ronchetti, 45 Epifani, 46 Zanaria, 70 Ballone.

Allenatore: Falsini

BOLOGNA: 1 Giacomone; 19 Igbinigun, 5 De Luca (74’ 24 Briguglio), 3 Jaber; 28 Negri, 14 Zanella (69’ 20 Lai), 17 Badori, 8 Saputo (69’ 4 Pantaleoni), 26 Trifelli (78’ 2 Osti); 10 Lo Monaco, 37 Piro (79’ 36 Tollett).

A disposizione: 12 Milan, 9 Castaldo, 15 Baldini, 25 Tupec, 29 Juncaj, 39 Rondolini

Allenatore: Morrone

ARBITRO: Aloise di Voghera MARCATORI: 27’ e 53’ Lo Monaco (B), 51’ Bonsignoni (C) AMMONITI: Lai (B)