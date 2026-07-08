Subito un duplice problema per il Bologna di Domenico Tedesco. Alla ripresa delle attività di oggi si sono registrati due stop. Emil Holm e Federico Ravaglia sono fermi per problemi fisici.

Il terzino destro si sta trascinando ancora l'infortunio muscolare al soleo rimediato in nazionale, e che gli ha fatto saltare i mondiali, e secondo il Bologna serviranno 3-4 settimane di lavoro differenziato per rimettersi in sesto. Un problema sia a livello tecnico, e che conferma la poca affidabilità del giocatore nel caso in cui il Bologna volesse puntarci, sia sul mercato, dato che sarà più complicato piazzare un giocatore infortunato. Fermo anche Ravaglia per una lombalgia. Il portiere è anche al centro del mercato con diversi club che lo vogliono data la sua idea di affrontare la prossima stagione da titolare.