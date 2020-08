Richiesta dalla Turchia per Mbaye: la situazione

Ibrahima Mbaye potrebbe presto salutare il Bologna. Già nella giornata di ieri l’agente del calciatore Beppe Accardi aveva confermato la possibilità di un suo addio ai rossoblù (“valuteremo ogni proposta”, aveva detto), e come riporta TMW oggi è arrivata la prima offerta ufficiale per il terzino senegalese dalla Turchia.

Per la precisione è stato il Karagumruk a mostrare interesse nei confronti di Mbaye, la stessa squadra che negli scorsi giorni ha ufficializzato l’arrivo di Emiliano Viviano tra i pali. Al momento la compagne turca ha avanzato una richiesta ufficiale ai rossoblù, anche se i dettagli non sono stati rivelati. I contatti sono in corso, il Bologna sarebbe disposto a lasciare partire Mbaye ma al momento il calciatore non sembra particolarmente convinto dalla destinazione. Sviluppi nelle trattative sono attesi nei prossimi giorni.