Restyling Dall’Ara: tribuna demolita, sul temporaneo si pensa a via ordinaria

Gli aggiornamenti sul Restyling

Su questo secondo fronte, il Corriere di Bologna riporta alcuni retroscena in vista delle due nuove strutture che sorgeranno in città: appunto il Dall'Ara rinnovato e la Fico Arena dove giocherà il Bologna durante i lavori. Al Dall'Ara l'attuale tribuna centrale sarà demolita e ricostruita con gli stessi spazi, mentre per l'impianto temporaneo il Bologna, di concerto con il Comune, starebbe pensando di agire con le leggi ordinarie e non con quella sugli stadi. Si accorcerebbero i tempi per tentare di averlo pronto a fine 2022.