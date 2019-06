Restyling Dall’Ara, progettisti al lavoro per la capienza

Non c’è solo il mercato in questa fase, ma procede anche il progetto di Restyling del Dall’Ara.

Il Resto del Carlino oggi pone l’accento sulla questione capienza. Saranno presenti a Casteldebole i progettisti che presenteranno all’amministratore delegato Claudio Fenucci alcune modifiche al progetto. In primo luogo il fattore capienza per ricavare 30mila sedute, limite posto dalla Uefa per poter ospitare manifestazioni internazionali. Si lavora anche al cantiere del Dall’Ara per cercare di velocizzare i tempi dei lavori, un fattore che chiaramente inciderà sui costi finali di Saputo. Il tutto dovrebbe portare alla lettera di intenti da consegnare al Comune entro fine luglio.