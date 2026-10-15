L'intervista a Renzo Ulivieri su Repubblica
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Il Bologna di Palladino
Così Renzo Ulivieri su Raffaele Palladino, suo studente a Coverciano. Si vede già la sua mano nel Bologna: “Un ottimo studente, si capiva già dai corsi che aveva idee chiare. Oggi mi sembra abbia dato una impronta chiara e ha cambiato tante cose rispetto a Tedesco, che stimavo molto. Vedo ora un chiaro aumento dei carichi di lavoro sul piano fisico, la squadra vuole correre. Tatticamente è una squadra che vuole già giocare alla Palladino, con corsa, esterni e pressione”.
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