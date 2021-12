Repubblica – Tutti pazzi per Santander, a parte Mihajlovic

Il punto di Repubblica su Santander

'Fra qualche anno è molto probabile che il 3-0 del Mapei a ridosso del Natale sarà ricordato come il gran giorno di Federico Santander . Il centravanti che non segnava da 30 ottobre del 2019. Eppure tutti lo amano', scrive Simone Monari su Repubblica.

L'abbraccio dei compagni al Mapei Stadium vale tanto per il ropero che sui social è stato celebrato da una miriade di tifosi, anche se l'idea di Sinisa appare la stessa: puntare sul mercato. Il tecnico non ha nulla di personale con Santander, Mbaye e Dijks, altri due che non giocano quasi mai, ma resta convinto che per crescere dopo 27 punti serva mettere mano alla rosa.