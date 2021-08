Repubblica – Torna anche Barrow: ora l’album rossoblù è quasi completo

Con il suo rientro dopo il Covid e quello dei nazionali, Sinisa ha ormai tutta la rosa. Stamattina la presentazione di Arnautovic che non dovrebbe giocare con il Liverpool

Tuttavia, molto probabilmente contro il Liverpool in amichevole rimarrà a guardare, e debutterà con la divisa rossoblù domenica contro il Pordenone. Non solo lui, ma ieri Sinisa ha trovato, o meglio ritrovato, sia i nazionali che Musa Barrow, al rientro dopo la positività al Covid. Capitolo mercato: l’accelerazione del Tottenham su Romero può portare al ritorno dell’Atalanta su Tomiyasu. Theate è in stand- by, in attesa della cessione del giapponese, mentre a centrocampo il sostituto di Poli può essere Ricci, ex Spezia. Orsolini resta alla finestra, con Torino e Fiorentina interessate al giocatore, ma al momento le cifre che non tentano.