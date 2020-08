Repubblica – Skov Olsen il sacrificato per arrivare a Supryaga

Andreas Skov Olsen potrebbe essere la vittima sacrificale per arrivare a Vladyslav Supryaga.

L’attaccante della Dinamo Kiev è considerato il principale obiettivo per l’attacco, ma la valutazione di 10 milioni di euro frena le ambizioni del Bologna. La soluzione a questo problema, secondo Repubblica, sarebbe la cessione di Skov Olsen. Il danese ha i colpi del grande prospetto, ma nella sua prima ed unica stagione sotto le Torri non ha saputo dimostrarlo appieno. La cifra investita su di lui, 6 milioni di euro, è elevata, ma se il Besiktas dovesse presentare a Bigon un assegno in doppia cifra l’affare potrebbe andare in porto. Con quei soldi, Saputo darebbe il via libera per l’assalto definitivo al classe 2000.