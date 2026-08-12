Per fare il nuovo stadio bisogna preparare il piano. E bisogna farlo in fretta. Entro la fine di settembre, il 30 per la precisione: lo segnala La Repubblica, spiegando che quella è la data entro cui comunicare alla UEFA la candidatura ad Euro 2032. Per far sì che quest'ultima vada in porto, servirà che Bologna e Fiera abbiano pronto il piano di sostenibilità economica.

Concretamente, scrive il quotidiano, entro il 30 settembre il Comune attende i documenti per andare avanti con la UEFA e avere la prova che il progetto sia concreto e realizzabile. "Poi partirebbe tutta la fase di discussione, progettazione e la conferenza dei servizi", si legge. Quanto alle tempistiche, si parla del 2030 come traguardo ideale: nell'arco di questi anni, la concessione al Bologna per la gestione del Dall'Ara verrebbe rinnovata.