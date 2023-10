Repubblica – Per Thiago è l’ora delle carezze: “Ci tengo che i ragazzi siano felici”

Carezze per tutti ieri in conferenza stampa per Thiago Motta . Soprattutto per chi gioca meno. Parole di elogio per Lykogiannis, El Azzouzi, Fabbian , Motta vuole cementare ancora di più il gruppo e caricare coloro che a San Siro dovranno fare una grande partita per fermare l'Inter nonostante le assenze.

Poi la mentalità, sacro fuoco mottiano evidentemente imparato ai tempo di Mourinho e del Triplete. Thiago sa che queste partite a Milano, contro la capolista, possono essere portate a casa solo con un certo tipo di atteggiamento, un po' come i gladiatori in mezzo all'arena. Servirà lottare su ogni pallone, ma anche saperlo utilizzare con lucidità. 'Prima di entrare in campo bisogna ringraziare per quest’opportunità, perché è un privilegio poter giocare sfide simili, poi in campo bisognerà dare tutto, per noi e per la nostra gente', il mantra di Motta che prova a disegnare una partita di lotta e sudore, ma ben sapendo come utilizzare la palla in fase di possesso. 'Poi sarà importante attaccare al momento giusto, facendo un buon possesso palla'. Insomma, grande cuore ma estrema lucidità. E per ora carezze per tutti, anche per Lykogiannis che fin qui ha giocato poco 'Se gestisce la pressione può aiutare tanto i compagni, è un buon giocatore che anche da difensore centrale può dare il suo contributo'.