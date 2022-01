Repubblica – Orsolini continua a segnare, ma adesso è sospeso tra mercato e infortuni

Sublussazione alla spalla per Orsolini. Il pressing del Siviglia continua, ma il Bologna resiste

Il Siviglia spinge ancora per il suo acquisto, l'offerta di 8 milioni è stata rifiutata dal Bologna che ne chiede almeno 13, e se ieri sembrava che la trattativa potesse decollare in serata è stato registrato un rallentamento, con il Bologna che avrebbe alzato le pretese, forse dissuaso dall'idea di cedere il giocatore, e d'altra parte un Siviglia che avrebbe già individuato l'alternativa nel messicano Jesus Corona in scadenza di contratto con il Porto. L'altra grande ansia è legata invece alle sue condizioni fisiche: il giocatore è uscito per infortunio durante la sfida contro il Cagliari, ha riportato una sublussazione alla spalla, attualmente porta un tutore ed è in forte dubbio per la prossima sfida contro il Napoli. Sul mercato si è raffreddata anche la pista che poteva portare Svanberg al Milan, in attesa di testare le reali condizioni di Schouten e capire la sua disponibilità.