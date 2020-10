Repubblica – Mercato: Saputo risparmia 4 milioni, e su Barrow…

E’ stato un mercato fatto di pochi investimenti in entrata quello del Bologna di Joey Saputo, imbrigliato dal Covid. Il patron non era disposto ad investire oltre quello che ha già investito, 110 milioni in calciatori, e ora il bilancio dice che per rientrare o servono i denari del proprietario oppure bisogna vendere sul mercato.

Per Repubblica il rapporto acquisti/cessioni si chiude con un piccolo rosso tra i 2 milioni per Hickey e gli 800mila incassati dalla cessione di Krejci, ma ci sono gli ingaggi risparmiati con i giocatori usciti e il valore è di quasi 4 milioni, anche se le cessioni non fanno incassare subito in termini di cartellini. Repubblica poi affronta il tema Barrow, per cui a giugno 2021 serviranno 19 milioni per il riscatto e ‘l’idea di privarsene il prima possibile non è così peregrina’ scrive il quotidiano.