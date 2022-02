Repubblica – La Virtus spera di recuperare Belinelli in tempo per la sfida di Valencia

La Virtus spera di recuperare più uomini possibile per affrontare al meglio il durissimo impegno contro Valencia

La Virtus affronterà Valencia, data da tutti come stragrande favorita per la vittoria dell'Eurocup, nonostante una classifica che non consenta di fare previsioni, ma che comunque si trova davanti alla Virtus, avendola anche battuta con una clamorosa rimonta a ranghi ridotti.

I bolognesi oggi recupereranno Belinelli e Sampson, ma perdono Teodosic, che non è neanche partito con il resto della squadra. Scariolo si affiderà agli uomini di Varese, insieme al nuovo arruolato Alibegovic, reduce una lesione all'addominale interno. Il rischio di scivolare in Coppa è alto, ma dopo la sosta il calendario sarà favorevole ai virtussini, con la speranza di avere la squadra al gran completo nel recupero con il Bursaspor e il 9 contro Venezia. Oggi la Virtus priva dei suoi uomini migliori affronterà un Valencia che invece sembra aver recuperato i supoi effettivi, con attenzioni particolari per i giocatori con i punteggi più alti come Prepelic, Rivero e Tobey, quindi sarà importante cercare di difendersi al meglio, anche se messa così sembra più un'impresa che altro.