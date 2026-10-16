Nell'anticipo della settima giornata di Serie A, il Bologna scenderà al Dall'Ara con la nuova terza maglia, color oro con i ricami che richiamano proprio lo stadio dei rossoblù in vista dei suoi cento anni di storia.

Intanto Palladino prepara la sfida contro l'Inter, con un Dall'Ara vicino al tutto esaurito, il Bologna arriva al match con solo Orsolini e Holm non disponibili. I dubbi principali riguardano le conferme di Pessina e Darmian, con l'ex Inter più certo di avere la maglia dal 1' minuto. In attacco Bernardeschi, Cambiaghi e Piccoli. L'ultima prestazione di Enem però potrebbe stuzzicare Palladino, ma probabilmente lo impiegherà a gara in corso. Dal lato nerazzurro, il grande assente è Lautaro Martinez, out per un mese e che mancherà dunque all'impegno del Dall’Ara.