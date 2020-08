Repubblica – La parabola di Destro: potrebbe giocare in B

Mattia Destro potrebbe andare a giocare in Serie B.

L’attaccante, che ha vissuto questa seconda parte di stagione con il Genoa, è attualmente svincolato. Scaduto il prestito al Grifone, infatti, il contratto di Destro con il Bologna è scaduto, lasciandolo free agent. Cellino sembrerebbe aver contattato il giocatore per il suo Brescia, che torna in Serie B con grandi speranze di promozione. La parabola dell’ormai quasi trentenne sorprende, soprattutto di fronte ad un inizio di carriera che lo poneva come uno dei prospetti migliori per il calcio italiano. Lo riporta La Repubblica.