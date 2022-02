Repubblica – La Fortitudo rischia una penalizzazione

I mancati pagamenti potrebbero peggiorare la già difficile situazione

È questa un ulteriore brutta notizia per una squadra che in questo momento occupa l’ultimo posto in classifica, appaiata a Cremona che però deve recuperare una partita. Le contraddittorie voci di mercato degli ultimi giorni hanno alimentato un clima di confusione in casa Fortitudo che alla ripresa del campionato continuerà la sua disperata corsa per la salvezza.