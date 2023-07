Repubblica – La difesa c’è, il resto meno: Sartori cerca una punta

'Mancano ancora otto giorni al raduno e dieci al ritiro in Alto Adige. Il tempo per sistemare la squadra c’è, ma in questo momento l’unico settore su cui Thiago Motta potrebbe lavorare a ranghi completi è l’anello centrale tra difesa e mediana' scrive Luca Baccolini su Repubblica.

Per ora il Bologna è costruito in difesa e a centrocampo. Beukema rimpiazza l'infortunato Soumaoro e completa il reparto con Lucumi, Bonifazi e Sosa, di fatto manca solo il terzino sinistro dove Motta rivorrebbe Cambiaso ma deciderà la Juve. Per ora anche il centrocampo è fatto con la conferma di Moro e la permanenza di Schouten, Ferguson e, eventualmente, Dominguez. L'olandese resta comunque il più corteggiato dal mercato, su di lui West Ham e Lazio, e potrebbero arrivare cifre da capogiro attorno ai 20 milioni di euro, ma cederlo significherebbe sguarnire la mediana. Il resto della squadra è invece da modellare e dipenderà dalle uscite o meno di Dominguez e Orsolini: con i due servirà presto una soluzione. In attacco è tutto in divenire. Oltre a Orsolini c'è da valutare Musa Barrow, difficile l'ennesimo tentativo di rilancio, e la cessione è possibile, poi Arnautovic convive con problemi al piede e c'è l'enigma Zirkzee. Infine rientra Van Hooijdonk dal prestito ma il ritratto non rassicura la solidità del reparto, motivo per cui Sartori cerca attaccanti.