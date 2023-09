Repubblica – Il rientro di Saelemakers fondamentale per Motta

E' mancato il guizzo in zona gol al Bentegodi ma Thiago Motta continua a lavorare per la creazione del nuovo Bologna. L'ossatura è stata rifatta e serve tempo al tecnico per trovare gli automatismi giusti, con una rosa lunga e affidabile e che ha dato vita ad una sana concorrenza interna. O almeno l'intento è quello.

Ma a breve Motta potrà contare anche sul rientro di Alexis Saelemaekers, una delle pedine più importanti prelevate dal mercato e in grado di offrire molteplici soluzioni tattiche. Il Bologna di oggi vive dell'assenza di palleggiatori come Schouten e Dominguez e Thiago è alla ricerca di una nuova quadratura: con il belga potrebbe addirittura cambiare modulo schierando centrocampista offensivo alla Ferguson, con lo scozzese a fare da mezzala con Freuler perno basso. Fondamentale anche il pieno recupero di Freuler, in difficoltà nel primo tempo al Bentegodi e migliore nella ripresa anche se ancora a corto di fiato. Non va poi dimenticata la crescita di Moro su cui Motta nutre ampia fiducia.