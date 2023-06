Repubblica – Il Milan molla Arnautovic

L'idea era venuta tempo fa al diesse Frederic Massara, anche lui uscito assieme a Paolo Maldini, e il nuovo staff creato nell'area tecnica ha deciso di puntare sui giovani, per cui niente 34enne Marko Arnautovic, in teoria l'erede di Zlatan Ibrahimovic a supporto di Olivier Giroud. Il Bologna dovrà dunque capire cosa fare, se cioè trovare una convivenza tra un giocatore che ha segnato 24 gol in due anni ma che non rientra nei desiderata di Motta. L'allenatore rossoblù, che ha contratto fino al 2024 e dovrebbe restare, cambierebbe molto probabilmente l'attacco ma teme che gli venga smontato il centrocampo.