Sono tantissimi gli incroci sulla via Emilia per il derby di sabato tra Parma e Bologna. Di certo, in campo ci saranno Giovanni Fabbian, ex rossoblù, e Matteo Darmian, ex gialloblù.

Il trionfo di Bergamo ha portato la firma del mediano, gol di testa e assist, lui che in rossoblù aveva segnato 11 gol in 91 partite, prima di passare alla Fiorentina. Il suo prime lo ha vissuto soprattutto con Thiago Motta, segnando gol decisivi per la Champions. Darmian invece arrivò a Parma l'ultimo giorno di mercato nel 2019 dopo quattro stagioni a Manchester e quell'annata in Emilia gli valse poi la chiamata dell'Inter. Ma gli intrecci sono tanti. L'attuale diesse del Bologna Marco Di Vaio è stato bomber parmense, l'attuale allenatore Alberto Gilardino ha segnato gol con entrambe le maglie e anche Raffaele Palladino ha vestito la maglia gialloblù. La lista degli ex è lunghissima, comprende pure Zaccardo, Cardone, Mirante, Nakata, senza dimenticare gli allenatori Malesani, Pioli, Donadoni, Ulivieri, Guidolin e Colomba.