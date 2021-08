Repubblica – Finalmente Arnautovic

L'annuncio ufficiale del Bologna e della Cina

L'annuncio è stato fatto prima dallo Shanghai e poi dal club rossoblù, che ora dovrà solo organizzarne la presentazione. Avrà la maglia numero 9 liberata da Santander, che già qualche tifoso indossava nel giorno del suo sbarco in Italia. Il tutto è stato accompagnato da un videoclip in stile film horror girato tra le stanze di Casteldebole, dove l'attaccante austriaco appare e scompare come un fantasma. Operazione definita sulla base di tre milioni più uno di bonus allo Shanghai, 2.7 all’anno al giocatore, che arriveranno a 3 coi bonus. Chiusa la trattativa principale, il Bologna ora lavora al resto del mercato: dall’arrivo di Theate ancora in stand- by alla cessione di Tomiyasu, con Atalanta e Tottenham in continuo pressing sul giapponese.