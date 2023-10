Repubblica – Euro 2032 in Italia e Turchia, Bologna si candida

Il Dall'Ara si candida per essere una delle sedi di Euro 2023

È ormai arrivata l'ufficialità del tandem tra Italia e Turchia per ospitare Euro 2032 e al momento la formula prevede che ad ospitare le partite saranno 10 città diverse, 5 italiane e 5 turche , con Bologna che risulterebbe una delle principali candidate.

Secondo Repubblica, infatti, il Dall'Ara risulterebbe candidato insieme agli stadi di Milano, Verona, Genova, Firenze, Roma, Napoli e Cagliari. Torino al momento è l'unico stadio già sicuro di ospitare la manifestazione, mentre la presenza di Roma, Milano e Napoli viene data per scontata ed imminente, con Bologna che dovrà vedersela con le altre città per diventare la quinta sede italiana che ospiterà Euro 2032. Sarà però necessario un restyling del Dall'Ara, in modo tale da rinforzare la credibilità della propria candidatura.