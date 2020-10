Repubblica – Enigma Dominguez, la vita da mediano non è sua

L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sull’equivoco tattico che avvolge e attanaglia Nicolas Dominguez.

L’ex Velez ha sempre giocato mezzala nel centrocampo a tre con caratteristiche offensive e qualche incursione da trequartista, sottolinea il quotidiano, e mai si era trovato a giocare in una linea a due chiamata a reggere quattro uomini offensivi. Dominguez ha debuttato in stagione da titolare a Milano, faticando, da lì in avanti non si è più visto ma con gli infortuni di Poli e Medel toccherà a lui tornare protagonista. Serve il suo rilancio. A Torino l’anno scorso, al debutto in A, fece subito intravedere buone cose come idee e qualità, ma la consacrazione non è poi arrivata. Il Bologna lo ha pagato 7 milioni al Velez più due bonus (alla quindicesima e alle trentacinquesima) da 1.125 milioni di euro. Il primo è stato raggiunto a Firenze e il Bologna si è impegnato a saldare il bonus a dicembre.