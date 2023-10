Repubblica – Din Don Dan: Ndoye vola e si mette tutti alle spalle

Dan Ndoye è stato uno dei primi nazionali a rientrare assieme ai connazionali Aebischer e Freuler, ma nonostante tutto con il Frosinone viaggia ancora una volta verso la maglia da titolare. Finora solo a Monza lo svizzero non è partito dall'inizio, segno inequivocabile della stima di Motta. Non ha nemmeno sprecato energie in nazionale, rinviato il match con Israele ha giocato solo 17 minuti in questa sosta, con annesse polemiche in Svizzera sul suo scarso impiego. Infatti, mentre a Bologna è titolarissimo, nella selezione elvetica non è mai stato titolare e il ct Yakin preferisce i senatori ai giovani. Insomma, in Svizzera è un caso, ma non a Bologna dove Motta non lo toglie quasi mai dall'undici iniziale. Repubblica riporta inoltre un dato interessante: è il terzo giocatore in Serie A che ha subito più falli (19) e con 8 ammonizioni conquistate. Ndoye spacca dunque le difese e fornisce equilibrio difensivo e per questo rappresenta un tassello fondamentale per Thiago. Ora si tratta solo di migliorare la produzione offensiva.