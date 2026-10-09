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L'esonero di Tedesco

Il Bologna si prepara alla trasferta di Lecce, dove sarà imperativo vincere. In rossoblù arrivò in corsa, guidando la squadra alla promozione in A, ma fu esonerato all’inizio del campionato successivo, con 6 punti nelle prime dieci giornate. Delio Rossi ha quindi vissuto situazioni simili a quella attuale: chi meglio di lui può fornire una lettura concreta?

Sull'esonero di Tedesco: «L'allenatore è un capo di azienda, quando lo scegli devi esserne convinto. Conosco bene Fenucci e Saputo e se hanno deciso di esonerare Tedesco era di certo la soluzione migliore, ma se dopo quattro partite sei costretto a mandare via il tecnico la scelta iniziale non è stata oculata. Se i risultati non arrivano è giusto mettere in discussione l'allenatore, ma mai fare trasparire all'esterno la sfiducia. Se no si danno alibi ai giocatori».

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